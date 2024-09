Dopo solo un anno in patria con l'Union Berlino, Robin Gosens è tornato in Italia per indossare la maglia della Fiorentina. Una trattativa consumatasi nelle ultime ore di mercato, per un trasferimento diventato pubblico poche ore prima della partita della Bundesliga contro il St. Pauli e che, rivela lo stesso ex terzino dell'Inter in un'intervista al podcast Copa TS, ha creato in lui una situazione di disagio per un addio così repentino alla squadra biancorossa: "È stata una situazione davvero difficile, ero davvero sotto choc. Ho amato lo stadio dell'Union e i ragazzi più di ogni altra cosa. Può sembrare che pensi solo alle mie terga, ma ero ancora molto preoccupato per il mio gruppo. Non volevo deluderli, non volevo lasciarli soli, anche se questo è quello che la gente là fuori potrebbe pensare".

Nonostante il pensiero per i compagni, alla fine Gosens ha accetto la proposta viola ritenendo l'offerta irrinunciabile: "Anche se la situazione era assolutamente di merda, sapevo che era la cosa giusta, quello che volevo per me e la mia famiglia. Ecco perché ho detto di sì".