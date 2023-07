In occasione della presentazione del nuovo tecnico Alberto Aquilani, il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado ha detto la sua sul repentino dietrofront di Aleksandar Kolarov, che ancor prima dell'inizio del campionato ha rinunciato all'incarico di direttore sportivo dei toscani: "Non l’avevamo presentato fino ad oggi perché non poteva essere presentato. Quando avevamo ricevuto l’iscrizione all’albo avevamo calendarizzato. Ci spiace umanamente, stava sforzandosi di integrarsi, sapeva di avere tempo, ma il tempo non bastava probabilmente per organizzare la sua vita.

Dircelo oggi permette di organizzarci per tempo. Ci siederemo a tavolino e presto annunceremo un nuovo direttore sportivo".