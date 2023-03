Alla fine è arrivata una sconfitta, ma per Cesare Casadei la partita tra Blackburn e Reading, Championship, rimarrà indimenticabile. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili nerazzurre e acquistato dal Chelsea la scorsa estate per poi essere girao in prestito al Reading, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. Si è trattato di un destro da fuori area che si è infilato proprio nell'angolino e ha momentaneamente permesso alla sua squadra di pareggiare, salvo poi subire la rete del k.o. nel finale del match. Nel complesso, per il classe 2003 47 passaggi, 4 tiri in porta di cui 3 nello specchio e questo gol che, si spera per lui, possa essere solo il primo di tanti.