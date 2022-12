Dopo la separazione con il tecnico tedesco Alexander Blessin, il Genoa sta al momento tamponando con Alberto Gilardino come tecnico ad interim. Per il futuro della panchina rossoblu resta in ballo il nome di Claudio Ranieri, ex allenatore oltre che dell'Inter anche della Sampdoria. Nonostante il passato sull'altra sponda di Genova, il tecnico romano non esclude nulla e, raggiunto dai colleghi di Telenord, ha ammesso: "Sono un professionista, ascolto ogni proposta e non mi tirerei indietro".