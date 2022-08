Adriano Galliani chiude le porte all'arrivo di Mauro Icardi al Monza. L'amministratore delegato dell'ambiziosa formazione brianzola ha infatti escluso il ritorno in Italia dell'ex Inter: “Poteva essere una suggestione. Ma noi abbiamo preso Petagna e siamo al completo in attacco – ha detto a DAZN -. Non dico bugie, assolutamente non prendiamo Icardi. Potete registrare questa dichiarazione, è così”.

Giacomo Principato