Il Galatasaray, evidentemente soddisfatto dall'apporto di Mauro Icardi in questa prima parte di stagione, sta valutando l'ipotesi di riscattarlo dal Paris Saint-Germain, a patto che sia un'operazione sostenibile a livello finanziario. Lo ha detto Dursen Özbek, presidente del Cimbom, parlando ai cronisti turchi a margine dell'International Football Economic Forum: "Icardi è un trasferimento di successo fatto dal Galatasaray perché il suo stipendio è coperto in gran parte dal PSG - ha detto -.A fine stagione, ovviamente, se il Paris vuole venderlo ed emergeranno condizioni economiche favorevoli, non esiteremo ad aggiungere al nostro organico una stella mondiale del suo calibro".