Ospite di Toscana TV, durante la trasmissione 'Casa Viola', Sebastien Frey ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, aprendo ovviamente anche la parentesi legata all'esperienza avuto all'Inter: "Il primo a credere a me fu Sandro Mazzola, grande dirigente nerazzurro - il ricordo dell'ex portiere francese -. Arrivai a Milano nel '98 e quasi tutta la squadra era al Mondiale. Mi ricordo che stare dentro a uno spogliatoio con così tanti campioni mi faceva un effetto bellissimo, non sembrava vero. Il mio esordio a San Siro fu un Inter-Fiorentina, avevo il viola nel destino. Fui il migliore in campo contro una delle viola più forti della storia, non era facile non subire gol contro un attaccante come Batistuta".