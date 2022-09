Esperienza 'galactica' per l'ex nerazzurro Luis Figo. L'ex numero 7 della Beneamata ha partecipato a una sfida calcistica piuttosto peculiare: gara 'fluttuante' giocata su un campo da calcio di 75 metri quadrati allestito nella cabina di un aereo in volo a 6.166 metri di altitudine, dunque a gravità zero. Si tratta della partita di calcio "più alta" mai giocata nella storia e per ciò entrata nel Guinness World Records. Il match si è concluso con la vittoria per la squadra di Figo, la squadra rossa che ha battuto gli avversari, i gialli, per 2-1.