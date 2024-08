Dopo la rocambolesca serata del Sukru Saracoglu che ha sancito l'uscita di scena del Fenerbahçe dai preliminari di Champions League per mano del Lille, José Mourinho analizza i temi dell'eliminazione della sua squadra: "Secondo me c'è stata una squadra che ha meritato di vincere e una che ha vinto. Le conseguenze? Per me sono molto semplici: andiamo a perdere sul lato economico, perché la Champions è ovviamente una spinta importante per il club. E perdiamo la possibilità di affrontare le più grandi squadre del mondo".

Alla formazione gialloblu resta la scialuppa di salvataggio della seconda competizione europea: "Ora andremo in Europa League, e in Europa League se... Non voglio dire il resto, preferisco fermarmi al se. Possiamo disputare una grande Europa League, poi se volete sapere qualcosa in più sui miei se, riguardatevi la finale Roma-Siviglia del 2023 e capirete".