Debutto casalingo in arrivo per la Sampdoria, attesa domani dalla sfida contro il Pisa al Ferraris. Un appuntamento a cui non prenderà parte Sebastiano Esposito, attaccante arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club nerazzurro: "Esposito non ci sarà? È arrivato con un problemino", l'ammissione di Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.