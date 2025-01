Il Ninja è tornato. Dopo la firma con il Lokeren-Temse, squadra di seconda divisione belga, Radja Nainggolan ha fatto oggi l'esordio con il suo nuovo club. Una prima volta che i suoi nuovi tifosi non dimenticheranno e dopo l'applauso di benvenuto sollevatosi al 64esimo, minuto del suo ingresso in campo, la standing ovation arriva solo sei minuti dopo quando, direttamente da corner l'ex centrocampista dell'Inter ha disegnato una curva goniometrica che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Esordio e gol per il classe '88 che si è subito guadagnato l'affetto di compagni e tifosi che ora sognano in grande.