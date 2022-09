Dopo Goran Pandev e Andrea Ranocchia, un altro grande ex nerazzurro appende gli scarpini al chiodo. Rodrigo Palacio, che a febbraio ha compiuto 40 anni, ha deciso di ritirarsi dopo l'ultima esperienza al Brescia in Serie B. Il Trenza, che in Italia ha giocato anche con Genoa e Bologna, ha esordito da poco nel mondo del basket, con la canotta del Gerenano, formazione della Serie D lombarda. In attesa dell'annuncio ufficiale del giocatore, il Boca ha già reso omaggio a Palacio sui propri canali social.