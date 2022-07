Marko Arnautovic non si muove da Bologna. Ad assicurarlo ci pensa il ds dei rossoblu Marco Di Vaio, che intervistato dal Resto del Carlino respinge le voci su un possibile approdo dell'ex Inter alla Juventus: "Resta, abbiamo parlato con il fratello. Marko lo vedo molto dentro alla squadra e al progetto, conosce tanti giocatori: se può, ci dà una mano; resterà con noi tanti anni. La volontà nostra da qui in avanti è di non cedere più nessuno".