Soltanto un pari, ieri con la Fiorentina, per la Roma di José Mourinho, che nel match contro i viola, oltre alla beffa dell'1-1 in rimonta, ha perso altre due pedine importanti tra cui Romelu Lukaku, punito con rosso diretto per un brutto intervento su Kouame. A margine della gara, non ha rilasciato alcuna dichiarazione Mou, in silenzio stampa, che qualche minuto fa ha però affidato alcuni suoi pensieri a Instagram, dove ha postato alcune foto con qualche frase didascalica esplicativa. Post nel quale il portoghese ha omaggiato Nicolas Burdisso, suo ex giocatore all'Inter, oggi alla Fiorentina, dunque ieri avversario in campo dello Special One: "I fratelli sono sempre fratelli. Grazie, Grazie" si legge nel post, dove poi l'allenatore dei capitolini lancia una frecciatina scomodando addirittura personaggi dell'antica Roma: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tulio Cicerone, vecchia saggezza romana".