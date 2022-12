Juan Sebastian Veron è stato uno dei grandi compagni di viaggio di Sinisa Mihajlovic. Prima l'esperienza alla Samp dal 1996 al '98, poi le avventure insieme alla Lazio (dal 1999 al 2001) e all'Inter, dal 2004 al 2006. Tanto quanto basta alla Brujita per salutare l'amico recentemente scomparso attraverso un post pubblicato su Instagram: "Ci mancherai tanto, ma il tuo legame forte rimarrà per sempre in tutti noi. Abbraccione amico mio, non ti dimenticherò mai".