Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e ora in forza in Premier League al Leeds, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. "Se devo dire un allenatore che mi ha fatto provare timore reverenziale direi Mancini. All'inizio è stato imbarazzante, avevo anche un po' paura, per me era tutto incredibile perché non sapevo cosa dire. Poi ha cercato di mettermi a mio agio, abbiamo parlato.