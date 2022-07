Salutata l'Inter, il terzino Niccolò Corrado apre una nuova pagina della propria carriera approdando in Serie B alla Ternana. Per il classe 2000 cresciuto in nerazzurro sarà la prima esperienza in serie cadetta, avventura di cui parla con entusiasmo: “Non è stata una trattativa difficile. La Ternana è stata fra le prime società che mi ha contattato e di fronte al blasone ed alla storia di questo club, davvero non potevo rifiutare l’offerta. Conoscevo i due anni che ha fatto in serie A, ma quando ero a Palermo ho visto quanto era devastante quella squadra che poi ha conquistato la serie B quindi ho accettato subito”.