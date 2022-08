In una storia su Instagram, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, è tornato su quanto successo con il collega Tuchel durante la sfida con il Chelsea. "Per fortuna che non ti ho visto, umo sgambetto te lo saresti meritato", commento accompagnato da tre faccine sorridenti. Ieri i due si sono "beccati" arrivando quasi allo scontro fisico sia in occasione del primo pari degli Spurs che a fine partita.