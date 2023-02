Alla vigilia di Milan-Tottenham, ai microfoni di SkySport ha parlato Antonio Conte. E quella di oggi non sarà per lui una serata come le altre, considerando il ritorno a San Siro dopo lo scudetto nerazzurro. "Prime sensazioni sempre bellissime, torno a casa. L'Italia è la mia casa. Poi torno di nuovo al Meazza dopo 21 mesi e due bellissime stagioni con l'Inter, dopo tutto quello che abbiamo condiviso insieme. Mi provoca forti emozioni", ha detto l'allenatore degli Spurs.