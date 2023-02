Antonio Conte tornerà oggi nel Regno Unito dopo l'operazione in cui gli è stata rimossa la cistifellea. L'ex tecnico dell'Inter, come riportato da Sky Sports News, si è preso del tempo per riprendersi al meglio dall'intervento e tornerà a dirigere il suo Tottenham dopo l'importantissima vittoria in campionato contro il Manchester City di Guardiola.