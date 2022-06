Brutta disavventura per l'ex interista Yann Karamoh, insultato e picchiato da un uomo che lo accusava di aver avuto rapporti con la sua ragazza. Un episodio spiacevole, documentato da un video circolato sui social, che il francese ha ricostruito così parlando a l'Équipe, poche ore dopo che il suo aggressore è stato condannato a due anni di carcere dai giudici del tribunale di Nanterre: "Aveva un coltello in una mano e mi picchiava con l'altra: è stato uno sfogo - le parole dell'attaccante del Fatih Karagümrük -. Mi ha picchiato, è qualcosa che rimarrà con me per tutta la vita. Ho orgoglio, una famiglia, sono un uomo. È importante mettere le cose in chiaro, ci sono sempre state troppe cose dette su di me che non sono vere".