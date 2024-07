Ancora un'amichevole vinta dal River Plate, fresco di arrivo di Franco Carboni, che ancora una volta vede protagonista un altro interista: Facundo Colidio. L'ex attaccante nerazzurro, oggi ai Millionaros, è stato autore di una doppietta confermandosi uno dei giocatori più in forma dei buenosairesini. In vista del ritorno in campionato, Colidio è stato intervistato a fine gara contro l'Olimpia del Paraguay da ESPN, dove l'argentino si è detto sicuro dei suoi mezzi e dei compagni anche per la Copa Libertadores.

Siete pronti a sfidare le tante suqadre brasiliane per prendervi la Coppa?

"Dovete chiedere a loro se si sentono pronti a sfidare il River. Noi siamo il River".