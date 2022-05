Intervistato dal sito SuperNews, Bruno Cirillo, ex difensore di Reggina, Siena, Lecce e Inter, ricorda la sua breve esperienza in nerazzurro. Arrivato nella tormentata stagione 2000-2001 dopo un anno da rivelazione in Calabria, Cirillo non brillò particolarmente ma fa capire di non avere rimorsi: "Il passaggio all’Inter ha rappresentato uno step importantissimo per la mia carriera. Arrivare in una delle più forti e importanti squadre in Europa è stata sicuramente un’emozione unica. Ho fatto parte di un gruppo straordinario, composto da grandi campioni, e per me è motivo di orgoglio. All’Inter sono riuscito a ritagliarmi uno spazio importante, ho giocato 18 partite in campionato e 6 in Coppa Uefa, non ho rimpianti. A livello di squadra, però, non riuscimmo a centrare obiettivi importanti, in generale fu una stagione non esaltante. L’Inter all’epoca non aspettava nessuno, aveva bisogno di giocatori già pronti. Mi fu detto che avrei avuto poco spazio e decisi di andare a giocare altrove”.