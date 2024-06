L'ex portiere di Torino e Napoli Luciano Castellini, transitato come preparatore e allenatore anche all'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio CRC di Antonio Conte e Gabriele Oriali, prossimi a ricongiungersi al Napoli: "Conte non lo conosco bene perché all’Inter non ero in prima squadra con lui per cui non posso giudicarlo, ci sono già tante persone che giudicano senza conoscere. Diciamo che molto dipenderà da che squadra Aurelio De Laurentiis gli metterà a disposizione perché se giocano i magazzinieri, neanche con Conte in panchina si vince”.

Sull'ex dirigente nerazzurro aggiunge: "Oriali invece lo conosco, è un grande conoscitore di calcio, è moderato, è utilissimo in una società".