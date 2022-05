Ospite di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Cannavaro ha raccontato cosa ha significato per lui essere un giocatore della Juve, club nel quale si trasferì dall'Inter nel 2004, scatenando non poche polemiche per le modalità: "La Juve la odi o la ami - dice il campione del mondo 2006 -. Per me è stata una fortuna perché ho capito la differenza tra giocare e vincere. Sai che ogni domenica è una battaglia, su ogni campo ti riempiono di parole, ti lanciano uova e bottiglie. Vai in campo e lotti contro tutti".