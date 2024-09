Non è al momento andata a segno l'operazione Candreva per il Genoa. L'esterno, svincolato, sembra va un passo dai rossoblù, ma secondo quanto riportato oggi da Tuttosport la questione sarebbe oggi congelata. Ieri mattina sembrava che il giocatore potesse mettersi in viaggio verso Genoa, ma in società non c'è uniformità: pesa il fatto che Candreva sia fermo praticamente dallo scorso maggio e sia un classe '87. Sulla questione è stato chiesto un commento al presidente del Grifone, Alberto Zangrillo: "Non mi occupo io di queste cose", la lapidaria risposta post-assemblea di Lega.