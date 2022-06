Joao Cancelo , ex terzino di Inter e Juventus, è l'eroe del giorno in Inghilterra. I giornali, infatti, raccontano un episodio del quale il portoghese del Manchester City è stato protagonista al termine dell'ultima giornata di campionato, quando i Citizens , battendo in rimonta l'Aston Villa, si sono laureati campioni della Premier League: Cancelo ha salvato Ollie Gordon, un bambino autistico di 10 anni rimasto solo nella calca tra le centinaia di tifosi che hanno invaso il campo dell'Etihad Stadium.

A raccontare il suo gesto è Lauren, la madre del ragazzino: "Stavo guardando in televisione e ho visto suo padre correre attraverso il campo ma non Ollie che ha l'autismo e non è consapevole dei pericoli, quindi si è eccitato e ha iniziato a correre. Cancelo però si è accorto della situazione e lo ha protetto abbracciandolo in mezzo al caos, spingendo via le persone e consentendo così al padre di raggiungerlo. Prima era il suo secondo giocatore preferito, adesso è sicuramente il suo idolo", ha affermato al Manchester Evening News.