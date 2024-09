Cambio di agenzia per l'ex nerazzurro, oggi in forza al Chelsea, Cesare Casadei. Il centrocampista ex Inter ha affidato la sua procura all'agenzia Epic Sports. Ad ufficializzare il passaggio è la stessa agenzia di procura tramite i social: "La famiglia di Epic Sports Italy ha il piacere di dare il benvenuto a Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Under 21 - si legge su Instagram -.

Autentico talento del calcio italiano, nel 2023 si è laureato vicecampione al Mondiale Under 20 in Argentina, dove ha ricevuto riconoscimenti come miglior marcatore (7 gol) e miglior giocatore del torneo. Il nostro percorso professionale con Cesare comincia da Londra, in Premier League, dove ha iniziato la stagione con la maglia dei Blues".