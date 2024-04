Prima Ronaldinho, poi Ronaldo il Fenomeno. Per Cafu sono loro due i giocatori più forti visti da vicino in carriera, con l'ex Barça messo sopra l'ex Inter nella scala delle preferenze: "Il più forte di tutti con cui ho giocato è sicuramente Ronaldinho Gaucho. Quello che gli ho visto fare con il pallone, non è spiegabile. Poi viene Ronaldo il Fenomeno. Se non si fosse fatto male avrebbe battuto ogni record", le parole dell'ex terzino brasiliano a Il Messaggero.

E al terzo posto chi ci va? "Sono proprio in difficoltà - ammette l'ex Roma e Milan -. Perché ho giocato con gente veramente forte. Da Shevchenko a Rivaldo, passando per Seedorf, Pirlo, Totti, Djalminha, sono tantissimi. Per un periodo ho pensato anche che Pato potesse diventare il centravanti più forte del mondo. Se proprio sono costretto a dire un nome, scelgo Totti. Sì, Francesco se lo merita".