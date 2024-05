Intervistato da Sky Sport a margine della cerimonia degli Europe Globe Soccer Awards, Gigi Buffon, nuovo capo delegazione della Nazionale italiana, ha evidenziato il merito più importante del ct azzurro Luciano Spalletti: "Ha portato un senso d'appartenenza spiccato e un modo di lavorare serio, affrontando le difficoltà per superarle e uscirne migliori. Lui e il suo staff stanno cercando di spaccare il capello e anche l'atomo per dare qualcosa in più a questa squadra".