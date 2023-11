Paura e spavento per Mario Balotelli, coinvolto in un incidente stradale questa sera a Brescia. L’ex attaccante ha perso il controllo della sua Audi nera ed è uscito fuori strada, distruggendo la vettura ma uscendo illeso e barcollando dall'abitacolo. Le cause del fatto, avvenuto intorno alle 20.30 in via Orzinuovi, sono ancora da accertare.

Il Giornale di Brescia, che riporta il fatto, aggiunge poi che tutti gli airbag dell'auto sono scoppiati e che Baloteli è stato prontamente medicato. "Oltre a ciò la Polizia Locale ha provato a sottoporlo all'etilometro ma il giocatore si è rifiutato di fare l'alcoltest", si legge sul sito del quotidiano.