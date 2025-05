L'annuncio ufficiale tramite i suoi canali social ha svelato il segreto di Pulcinella di Jonathan David, vale a dire l'addio al Lille a fine contratto. L'attaccante canadese è ovviamente al centro di molti rumors di mercato, con l'Inter che da tempo lo segue con grande interesse e ha già mosso passi ufficiali per convincerlo a sposare il progetto nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il club di Viale della Liberazione avrebbe accelerato sulla punta: "Certamente l'Inter non resterà a guardare a lungo, ma la deadline è ancora distante. Forte del costo zero per il cartellino, però, David ha una richiesta di ingaggio molto elevata - circa 5 milioni netti a stagione - e la proposta nerazzurra è leggermente inferiore rispetto ad altre piovute sul tavolo del procuratore Nick Mavromaras dell'agenzia Axia Sports Management. L'attaccante è seguito da Napoli, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid".

Alla fine è sempre una questione di soldi, anche se lo status internazionale raggiunto dai nerazzurri potrebbe spostare l'asticella nelle valutazioni di David, che vuole una squadra che possa puntare sempre a vincere anche in campo internazionale. Il classe 2000 rientra, per caratteristiche ed età, nei parametri indicati dalla proprietà al management dell'Inter, anche se c'è un paletto non indifferente: le commissioni. "Una filosofia chiarissima che non cambierà finché la società statunitense sarà al comando del club: puntare su parametri zero può pure funzionare, a patto che si tratti di profili giovani, già pronti, futuribili. Le principali caratteristiche che si ricercano sul mercato sono queste. Alle quali si aggiunge però una sorta di 'clausola': per acquisti che non comportano esborsi relativi ai cartellini 'puri', è vietato versare commissioni (astronomiche o meno) a procuratori vari". Alla luce delle richieste dell'entourage di David, il tema commissioni potrebbe dunque essere un freno nella trattativa, secondo quanto sostiene la Gazzetta.