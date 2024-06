Serata amara per l'ex Inter, Marcelo Brozovic che, dopo aver concluso da secondo in classifica il campionato arabo, nella sua prima stagione con l'Al Nassr, ha visto ancora una volta trionfare gli avversari dell'Al-Hilal anche in Coppa del Re. I sogni dei gialloblu, arrivati fino alla lotteria dei rigori dopo l'1-1 dei regolamentari sottoscritto a due minuti dalla fine da Yahya che ha riaperto le speranze della squadra di Epic e Ronaldo segnando il gol del pari che rispondeva al vantaggio dei padroni di casa firmato da Mitrovic, si infrangono proprio ai rigori quando ad avere la meglio sono i campioni d'Arabia. Rigori ai quali l'ex centrocampista nerazzurro non ha preso parte: il croato aveva lasciato il campo al 65esimo, cedendo il posto a Al Najei.