Lontani chilometri e chilometri ma non col cuore. Tra Marcelo Brozovic e gli ex compagni dell'Inter scorre ancora il solito affetto che li contraddistingueva ai tempi di scherzi e allenamenti di Appiano Gentile. E anche a distanza di tempo e chilometri, il centrocampista croato, reduce da un brutto Europeo, ha mandato un messaggio d'amore sulle note dell'ironia all'ex compagno nerazzurro Andrea Ranocchia: "Grande Andre!! Love you" scrive Brozo su Instagram, taggando l'ex difensore nerazzurro, a corredo di una foto che ritrae l'attuale giocatore dell'Al-Nassr mentre finge di baciare un ranocchio... che a quanto pare non si è trasformato in principe.