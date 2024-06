Come già successo nelle sue esperienza all'Inter e con la Nazionale italiana, Antonio Conte avrà con sé al suo fianco il fidato Lele Oriali non appena prenderà ufficialmente la guida del Napoli. Una scelta logica, secondo Marco Branca, che vede nei due un binomio perfetto: "Conte ha un carattere particolare, vive di calcio 25 ore su 24 e una figura come Oriali è importante perché lo supporta e lo stempera", le parole dell'ex dirigente nerazzurro a Radio Kiss Kiss Napoli.