La gioia per il momentaneo vantaggio della Croazia frutto del suo gol è stata strozzata dopo pochi minuti dall'incredibile conclusione vincente di Christian Eriksen che è valsa l'1-1 nel match del Maksimir tra i Vatreni e la Danimarca. Ci ha pensato Lovro Majer a regalare la vittoria ai croati, ma nel dopopartita l'esterno del Bayer Leverkusen Borna Sosa ha avuto solo parole di elogio per l'ex interista: "È stato un gol perfetto. Puoi solo fargli i complimenti, perché è stato un gol di prima qualità e di classe mondiale da parte sua. Ancora una volta ha mostrato perché è tra i migliori al mondo. Sono super felice per lui, dopo che l'anno scorso ha vissuto momenti difficili", ha affermato Borna Sosa a TV2 Sport.