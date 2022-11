Raggiunto dai microfoni di CalcioCasteddu, l'ex nerazzurro Francesco Bolzoni parlando di Serie B ha ricordato l'esperienza nelle file del Frosinone (2009-2010): "Tantissimi bei ricordi. Frosinone ha rappresentato per me la prima stagione nel calcio dei ‘grandi’, dopo l’esperienza all’Inter. La prima salvezza, colta all’ultima giornata con il Matusa pieno, è ancora un bel pensiero per me. Mi sarebbe piaciuto restare ancora, però arrivò la chiamata del Siena di Conte e così le nostre strade si divisero".