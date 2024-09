Debutto da ricordare ieri con il Monza per Kevin Martins, il figlio di Oba Oba, che ha messo a referto un assist nella vittoria comoda del Monza in Coppa Italia contro il Brescia. Un primo traguardo personale per il classe 2005, la cui traiettoria sportiva è partita al Milan, è passata dall'Inter, la squadra del papà, fino a giungere in Brianza: "Kevin Martins lo abbiamo preso da piccolo al Milan, quando aveva 8 anni, e poi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile - ha raccontato a Tuttomercatoweb.com il direttore generale del settore giovanile del Monza Mauro Bianchessi -. Era totalmente diverso da oggi perché aveva caratteristiche da prima punta. Poi quando c'è stata la cessione del Milan non è stato riconfermato nel club ed è passato all'Inter. A quel punto lo abbiamo portato al Monza. Lei pensi come è strano il calcio: fino a 6 mesi fa giocava da attaccante, ma non sempre con continuità. Bisogna dare merito al cambio dell'allenatore perché con l'arrivo di Oscar Brevi è stato trasformato in esterno destro a tutto campo. Sa fare sia la fase difensiva che offensiva, visto che una sua capacità è quella di mettere bene la palla dentro per l'attaccate. In poco tempo Kevin è riuscito ad attirare l'attenzione di Alessandro Nesta".