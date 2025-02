Compie oggi 67 anni Beppe Baresi, bandiera nerazzurra negli anni Settanta Ottanta e Novanta. L'Inter gli fa gli auguri con un messaggio sul proprio sito ufficiale:

"Buon compleanno a Giuseppe Baresi: lo storico capitano nerazzurro compie oggi 67 anni

Nella storia dell'Inter ci sono figure che hanno lasciato un segno profondo, inconfondibile: giocatori che hanno legato indissolubilmente ai colori nerazzurri, diventati rappresentanti e simboli del DNA interista.

Giuseppe Baresi è sicuramente uno di questi: cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, Baresi ha giocato per 16 anni con la maglia dell'Inter, dal 1976 al 1992. Una carriera portando i colori nerazzurri in giro per l'Italia e per l'Europa: con 559 partite giocate Beppe è il quinto giocatore con più presenze nella storia dell'Inter. A questo numero si aggiungono 13 reti e soprattutto sei trofei: 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Un legame profondo quello che ha unito Baresi e l'Inter, proseguito anche dopo la sua carriera da calciatore con ruoli tecnici e dirigenziali.

Nato a Travagliato il 7 febbraio 1958, oggi Beppe compie 67 anni: a lui vanno gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!"-