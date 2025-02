Dopo l'arresto cardio-respiratorio accusato lo scorso 18 agosto mentre giocava a calcio a 5 con alcuni amici e familiari, Nabil Bentaleb, attaccante algerino del Lille, ha ottenuto l'autorizzazione per poter tornare a giocare dalla commissione medica della Federcalcio francese. Un placet atteso a lungo al punyo tale da non avere quasi più speranze, come ha confessato lo stesso giocatore in conferenza stampa: "Non ci credevo davvero. Ho atteso questo momento così a lungo che mi è sembrato irreale. È stato uno sforzo di squadra. Avere ricevuto il via libera è stato un sollievo.Non posso riassumere gli ultimi otto mesi in poche frasi. Ci sono stati alti e bassi, momenti in cui pensavamo che fosse finita e altri in cui eravamo al settimo cielo. La cosa principale era avere sempre ben chiaro in mente il mio obiettivo: tornare a competere. Fortunatamente, sono stato supportato dai cardiologi e dal club".

Bentaleb non nasconde di avere avuto delle paure: "Ovviamente. Si passa attraverso momenti molto difficili, ci sono alti e bassi anche mentalmente. Ho scoperto una nuova risorsa per me stesso. Io che pensavo di essere mentalmente forte, ho scoperto un'altra forma. Quando ero in ospedale, ho avuto l'opportunità di parlare con Christian Eriksen, che mi è stato di grandissimo aiuto rassicurandomi e mettendomi in guardia su cosa sarebbe successo. Il defibrillatore sottocutaneo mon è vincolante. Il mio corpo ha impiegato un po' di tempo per adattarsi, ma non è cambiato molto. Spero che questo non accada a nessuno, ma se dovesse succedere, potete rivolgervi a me per un consiglio e sarò felice di farlo".