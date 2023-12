Si è chiusa con un pensiero sull'Inter, sua ex squadra, l'intervista rilasciata da Raoul Bellanova a DAZN, a margine del largo successo del Torino sull'Atalanta: "Guardo sempre l'Inter, sono tifoso nerazzurro - racconta -. Ieri si è vista la grandissima qualità della rosa, penso sia la favorita nella corsa scudetto ma non si sa mai cosa può succedere. Auguro il meglio ai miei ex compagni e al mister, ho passato un bellissimo anno a Milano che mi ha aiutato a crescere. Sarò sempre grato a tutti".