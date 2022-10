"Adesso sorrido di più, sono più rilassato. Per me il calcio è stato un lavoro, un lavoro bello ma anche una grande responsabilità". Parla così Gabriel Omar Batistuta, ex attaccanti di Fiorentina, Roma e Inter, nella lunga intervista a La Nazione in cui racconta aneddoti del passato e del presente. "C’è gente che pagava per vedermi e non potevo permettermi che fosse solo un gioco. Quindi prendevo tutto sul serio e non avevo spazi per rilassarmi, apparivo duro. Basta una battuta per montare un polverone e voi giornalisti siete sempre in agguato. Adesso sono decisamente più simpatico".