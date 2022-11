Protagonista di una rara intervista concessa per l'occasione ai colleghi di Sky TG24, per il nuovo ciclo di 'Vite - L’arte del possibile', Roberto Baggio si è raccontato a Giuseppe De Bellis in una location d’eccezione, l’aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome e, tra ricordi, speranze e aneddoti, ha scattato un'istantanea della sua vita dentro e fuori dal campo.

Il rigore sbagliato a USA 94.

"La gente mi ha sempre dimostrato grande amore, grande affetto per cui hanno capito la mia sofferenza, però sono molto esigente con me stesso… Avevo mille occasioni per sbagliare un rigore ma non dovevo sbagliarlo quel giorno".

La mancata convocazione al Mondiale del 2002.

"E' una ferita, come tutte le ferite magari non si cicatrizzano mai fino in fondo, perché credo che quel Mondiale era solo un premio per quello che avevo fatto e per quello che avevo dato alla maglia azzurra".

Il periodo a Bologna.

"'E' stato un anno meraviglioso per tanti aspetti. Mi ha riportato in Nazionale e mi ha riportato alla gioia di poter vivere un altro mondiale. C'è stato un grande rapporto con la gente, veramente, io e la mia famiglia non ci siamo neanche accorti del tempo che passava".