Nell'Arsenal capolista in Premier League, Mikel Arteta non ha concesso nemmeno un minuto al portoghese Cedric Soares. Una situazione che il terzino portoghese, visto fugacemente con la maglia dell'Inter nella seconda parte della stagione 2018-2019, fatica a digerire e lo spiega pubblicamente in un'intervista all'agenzia PA: "Ovviamente sono deluso per il fatto di non aver ancora giocato in questa stagione. Da quando sono arrivato all’Arsenal credo di aver sempre dato risposte positive in campo ogni volta che mi è stata data la possibilità di giocare. Ho lavorato sodo ogni giorno e questo perché è l’unico modo per arrivare dove si vuole arrivare. Voglio giocare e aiutare la squadra a vincere e a raggiungere i suoi obiettivi. Mi sento in forma, sono al 100%. Mi farò trovare pronto quando ci sarà bisogno di me, io voglio dare il mio contributo dentro e fuori dal campo”.