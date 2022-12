Radja Nainggolan è pronto a salutare il Belgio. La conferma arriva dal presidente dell'Anversa, Paul Gheysens , che raggiunto dai microfoni di Sporza.be fa il punto sulla situazione del Ninja: "C'è un serio interesse dall'estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni - afferma -. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in una modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente.

Ci sono giocatori come Modric che sono ancora in forma a 36 anni e giocatori che non stanno più bene a 30 anni: Radja è tra questi. Penso che la sua storia sia scritta, nonostante il suo talento. Dal punto di vista disciplinare non è più in grado di vivere come un grande atleta".