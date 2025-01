Lo chiamano 'Internazionale'. E non solo per i suoi trascorsi: Andi Hoti, nuovo acquisto della Dynamo Dresda, è infatti una vecchia conoscenza dell'Inter avendo giocato per due anni nelle squadre giovanili nerazzurre, ma anche per la sua abilità con le lingue visto che ne parla ben cinque: "In Kosovo parlano l'albanese, che è la mia lingua madre. Poi parlo tedesco, italiano, francese e inglese. Oh, e ovviamente parlo anche lo svizzero tedesco", afferma il ragazzo nato in Svizzera ma nazionale kosovaro.

Dell'esperienza in nerazzurro, Hoti conserva ottimi ricordi: "È stato un bel periodo. Sono arrivato lì a gennaio 2020. All'inizio è stato difficile, era la prima volta che ero lontano da casa. Ma mi sono ambientato velocemente e lì ho potuto apprendere tante cose. E sono orgoglioso di aver potuto avere la possibilità di allenarmi con la prima squadra".