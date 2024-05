Ancora una brutta notizia per Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma e dell'Inter non sembra destinato a poter indossare la maglia azzurra all'Europeo e dopo aver saltato quello del 2021 per la rottura del legamento crociato anteriore, il centrocampista oggi dell'Aston Villa è costretto ad un altro forfait. Il classe '99 ha rimediato ieri sera nella gara contro il Liverpool una microfrattura al piede, evidenziata dagli esami clinici di oggi. I tempi stimati dello stop sono di circa un mese, tempistiche che lo costringerebbero a saltare dunque ancora una volta il massimo trofeo continentale.