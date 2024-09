Ancora guai per l'ex centrocampista dell'Inter, Felipe Melo che, dopo l'episodio di poco fair play nella scorsa stagione contro l'Atletico Goianiense, torna al centro delle notizie di cronaca tutt'altro che all'insegna del buon esempio. Secondo quanto svelato da TyC Sports una donna avrebbe denunciato l'attuale giocatore della Fluminense per aver intimidito il figlio minorenne per aver reso nota la sua fede per il Botafogo.

"L'episodio è avvenuto domenica sera - si legge -, quando il 15enne è sceso a passeggiare con i suoi cani e ha incontrato Melo, che gli ha chiesto di che squadra fosse. Il ragazzo ha risposto che era un tifoso del Botafogo e il calciatore ha reagito male. 'Mio figlio ha dovuto fare qualche passo indietro. Il giocatore dè stato trattenuto da un altro uomo, che temeva un'aggressione fisica'" sono le parole della madre, Vanessa Cruz, riportate dal sito argentino.