Dopo aver espresso le sue considerazioni in merito alla questione Dybala, difinendo l'ormai neo-giallorosso "non un'opportunità", il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, durante la conferenza stampa tenuta oggi a Dimaro, ha parlato anche di Matteo Politano. "Non è mai stato messo in discussione. Se qualcuno vuole andar via, e questo non è Politano, noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto. Siamo molto contenti che il trend sia questo, mai messo in discussione Politano".