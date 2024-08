Per Lucien Agoumé quello nel Siviglia è quasi un ritorno a casa, dopo l'esperienza della passata stagione. Al punto che il centrocampista francese, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi quest'oggi in compagnia dell'altro nuovo acquisto Kelechi Iheanacho, ha messo subito in chiaro come il ritorno in Andalusia fosse la prima opzione per lui: "Per me è la decisione migliore, perché pensando con la mia famiglia e con tutti quelli che mi stanno intorno quest'estate, abbiamo deciso che era la migliore perché l'anno scorso sono stato qui per sei mesi spettacolari e ho conosciuto ottime persone. Voglio ringraziare il presidente e Víctor Orta per essere tornato, cosa di cui sono molto felice. È stato un mese molto facile per me, perché sapevo che l’unica cosa che volevo era tornare, l’Inter lo sapeva già. L'unica cosa che dovevo fare era aspettare perché nella mia testa c'era solo il Siviglia".

L'ormai ex Inter non vede l'ora di conoscere il nuovo tecnico Francisco Garcia Pimienta: "Ho parlato con tanti compagni di squadra che mi hanno detto che sono molto entusiasti di lavorare con il nuovo allenatore, che ha portato novità, il possesso palla, il gioco in avanti, la voglia di fare più gol. Non vedo l'ora di iniziare con il gruppo e di incontrare l'allenatore e vediamo cosa vuole da me in campo".